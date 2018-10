Piazza Affari azzera le perdite sul finale

S&P-500

(Teleborsa) -in un'anche grazie all'avvio in verde di Wall Street, dove l'avanza dello 0,42%.Il mercato italiano ha risentito positivamente dell', dopo aver subito pesantemente l' altolà di Bruxelles. Ad impattare negativamente sull'equity europeo ci hanno pensato invece alcuni profit warning come quello die diSul valutario l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,30% mentre tra le commodities l'continua la seduta sui livelli della vigilia, il petrolio (Light Sweet Crude Oil), il petrolio avanza dell'1,11%., attestandosi a 312 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,56%.termina con un decremento dello 0,31%,con un rialzo dello 0,32%,, soffre un calo dello 0,55%., che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 19.080 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 21.056 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,70%, come il FTSE Italia Star (-0,7%).In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,1 miliardi di euro, dai 2,04 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 1,15 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,06 miliardi.A fronte dei 219 titoli trattati, 150 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 63 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 6 azioni del listino italiano.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,21%),(+1,33%) e(+1,25%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,58%),(-2,49%) e(-1,97%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 3,06%.Su di giri(+2,45%).Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,98% dopo aver annunciato un nuovo contratto in Thailandia In luce, con un ampio progresso dell'1,96%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,05%.Crolla, con una flessione del 3,70%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,51%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,15%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,06%),(+1,93%),(+1,58%) e(+1,39%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,01%.In caduta libera, che affonda del 4,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,36 punti percentuali.