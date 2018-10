Trasporti, giro di vite del Parlamento Ue su emissioni mezzi pesanti

(Teleborsa) - Entro il 2030 emissioni zero per i mezzi pesanti. Ilha infatti visto al rialzo (al 35%) rispetto a quanto proposto dalla(30%) l'obiettivo di riduzione delle emissioni per i camion di nuova generazione, con un obiettivo intermedio del 20% entro il 2025. I produttori dovranno inoltre garantire che i veicoli a emissioni zero e a basse emissioni (che emettono almeno il 50% in meno) rappresentino una quota di mercato delGli eurodeputati della Commissione ambiente hanno aggiunto anche gli autobus urbani al campo di applicazione della proposta e chiedono che il 50% dei nuovi autobus sia elettrico a partire dal 2025 e il 75% entro il 2030. Glisono già disponibili sul mercato e il loro uso è incoraggiato attraverso misure per aumentare la domanda.Prima del 2020, la Commissione europea dovrebbe elaborare i piani per una verifica delleper i veicoli su strada. Il Parlamento UE riconosce che unaverso una mobilità a emissioni zero richiede cambiamenti lungo tutta la catena del valore del settore automobilistico, con possibili impatti sociali negativi. L'UE dovrebbe pertanto incentivare i lavoratori del settore all'apprendimento di nuove competenze e nella riallocazione, in particolare nelle regioni e nelle comunità maggiormente interessate dalla transizione.Il relatore del progetto, l', ha affermato: "I produttori di camion devono iniziare a investire nelle emissioni zero. L'Unione europea deve diventare un pioniere della protezione del clima nel trasporto su strada. Il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ha chiarito chesulla protezione del clima".