UBI Banca, Massiah: "per ora Spread non ha conseguenze significative per capitale"

(Teleborsa) -, benché preoccupante,. Lo ha assicurato l'Amministratore Delegato dell'istituto,, nella conferenza stampa tenuta al termine dell'Assemblea che oggi ha sancito l'addio al sistema di governance dualistico "Abbiamo già dichiarato che per ogni 100 punti base di incremento dello spread abbiamo un impatto su nostri goovies di 35 punti base sul CET 1. Quindi. Ma certamente nessuno è contento, quindi l'auspicio è che con maggiori chiarimenti si vada verso una tranquillizzazione del mercato" ha spiegato., Massiah ha detto che "sono cose abbastanza collegate, perché lo spread ha influenza sia sul CET 1 sia sul costo del funding. Per fortuna - ha sottolineato - siamo considerati una delle banche più solide e quindi per il momento non vediamo venir meno il nostro funding. Questo nma tutti devono essere consapevoli dei meccanismi e delle conseguenze", ha concluso riferendosi anche alla capacità del sistema bancario di erogare il credito.Il top manager ha poi dichiarato che UBI Banca è, i cui risultati sono attesi per il 2 novembre. "Il nostro track record sugli stress test mi sembra non abbia mai deluso e non credo inizieremo adesso", ha affermato.Sempre nel corso della conferenza stampa è emerso chee anche nel settore bancario in generale non vede dossier aperti. Quanto alle ricorrenti ipotesi di un, Massiah ha ribattuto: "In questo momento io credo che la situazione sia talmente complessa che il focus sia solo quello di saper gestire bene la banca in ogni dettaglio". "Non mi sembra - ha poi aggiunto parlando in generale del consolidamento del settore bancario - che in questo momento ci siano dossier aperti"., gli attuali vertici - l'AD, il Presidente del consiglio di sorveglianzae il Presidente del consiglio di gestione- hanno affermato tutti e tre il proprio "amore" per l'istituto dicendosi"Siccome ho detto che sono innamorato di questa banca, sarei incoerente a non essere disponibile. Se poi gli azionisti vogliono cambiare qualcosa, evviva gli azionisti", ha detto Massiah. "Anche per me è lo stesso - gli ha fatto eco Moratti - poi decideranno gli azionisti nella composizione delle liste che verranno votate. Se ci sarà interesse da parte degli azionisti il mio amore per la banca mi porterà a rispondere in maniera affermativa". Moltrasio ha aggiunto che la stessa cosa vale anche per lui.