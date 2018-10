Dl fisco, accordo M5s-Lega in Consiglio dei Ministri: via condono tombale e scudo penale

(Teleborsa) -all'interno della maggioranza gialloverde, in una giornata critica per l'Italia, declassata da Moody's a causa della Manovra : ilconvocato d'urgenza dal Premier Conte per esaminare una seconda volta il decreto fiscale dopo che era scoppiato il "caso manina", ha di fatto sancito la pace trache si è allineata alle richieste del leader pentastellato e soci. L’accordo prevede lo stralcio del cosiddettoe della questione dei capitali e beni all’estero.ha detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa convocata dopo la fine del consiglio dei ministri.- "Lariguarda ildi quanto già dichiarato con ilper anno d'imposta: no a scudi di sorta all'estero", ha specificato il premier che ha aggiunto: "Abbiamo anche valutato che tutto sommato poteva prestarsi a equivoci qualche causa di, che avrebbe consentito di stimolare contribuenti ad aderire ma avrebbe dato un: quindi non ci sarà nessuna causa di non punibilità"., hanno dichiarato Premier e vice Premier Di Maio e Salvini, precisando che l'idea è quella di aiutare le persone in difficoltà "oggettive".Dopo la scure calata da Moody's, Conte ha parlato anche dei rapporti con l'UE, affermando "Ile di disponibilità e lo abbiamo ribadito, siamo comodamente collocati in Europa". "La cosa più importante - ha aggiunto - èai nostri interlocutori europei: intendo incontrare Juncker: stiamo varando il".