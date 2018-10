La spinta di Ariane 5 per BepiColombo verso Mercurio

(Teleborsa) - Il razzo vettore europeo. Il lanciatore, al suo 101esimo volo per la missione V245, si è sollevato dalla piattaforma nel centro spaziale europeo di Kourou, nella Guyana Francese, immettendo con estrema precisione e nei tempi stabiliti il prezioso carico utile, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea e quella giapponese Jaxa.Determinante, nella fase iniziale di decollo, il contributo dei razzi propulsori ausiliari costruiti da Avio , combinando propulsione ionica e chimica ma soprattutto facendo ricordo a numerose spinte gravitazionali durante il lungo percorso: la sonda effettuerà, infatti, un flyby (volo ravvicinato) attorno della Terra, due attorno a Venere e sei attorno Mercurio prima di effettuare le manovre di frenata e posizionamento orbitale intorno al pianeta più vicino al Sole., come già in altre precedenti missioni scientifiche,. Dopo Mariner 10 e MESSENGER (entrambe missioni della NASA), saranno l’Europa e il Giappone a fare il grande passo verso il cosiddetto “pianeta degli estremi”.Le sonde sonoche avvicinandosi a Mercurio avrà il compito di analizzarne la superficie e la composizione, e, che avrà lo scopo di studiare in dettaglio l’ambiente magnetico di Mercurio, l’interazione del pianeta con il vento solare e la chimica della sua impalpabile esosfera.. Su MPO sono imbarcati gli strumenti italiani: l’accelerometro ISA, i rilevatori di particelle SERENA e la suite SIMBIO-SYS composta da tre strumenti ottici, mentre il quarto, il trasponder MORE che misurerà i segnali di onde elettromagnetiche in banda Ka che saranno inviati dal trasponder a terra e viceversa.Il contributo italiano, spettrometro dedicato all’indagine della composizione e della dinamica dell'esosfera di Mercurio.