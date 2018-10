Autotrasporti, Toninelli: "Nel dl fiscale 26,4 milioni di euro per deduzioni forfettarie"

Manovra

(Teleborsa) - "L'attenzione e del Governo per il mondo degli autotrasportatori resta altissima. Nel decreto fiscale abbiamo mantenuto, che servono per aumentare le deduzioni forfettarie delle spese non documentate, così da portarle ben al di sopra della soglia dei 40 euro". Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,che ha aggiunto: "Stiamo inoltre lavorando sul tema delle accise e per inserire nella legge di Bilancio incentivi alla rottamazione e al rinnovamento del parco mezzi. Sempre nellapuntiamo a rifinanziare gli interventi sia in favore del trasporto intermodale che, soprattutto, a beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali a vantaggio degli autotrasportatori.Vista la rivoluzione che abbiamo inaugurato con la manovra di quest'anno, con il Reddito di cittadinanza e quota 100, se le risorse non dovessero bastare per inserire tutte queste misure per gli autotrasportatori, rimedieremo sicuramente nel 2019"."Sempre– ha aggiunto il Ministro – e proprio a riprova del fatto che la nostra attenzione è massima per il settore, dei tavoli di lavoro sono attivi su vari dossier, su cui contiamo di dare risposte al più presto. Parlo dell'individuazione dei criteri per il rispetto delle regole sociali per trasporti internazionali che passano per l'Italia e delle misure sugli indivisibili per i trasporti eccezionali".