Confindustria, ombre sulla manovra:"Difficile la crescita programmata a 1,5% nel 2019"

(Teleborsa) -prevista dal Governo per il 2019 appareLo afferma il centro studi di Confindustria, nella Congiuntura flash di ottobre,spiega il CsC secondo il quale l'aumento del Pil (le previsioni sono state diffuse a inizio ottobre) sarà nel 2019 dello 0,9%, in rallentamento rispetto all'1,1% di quest'anno.- spiega il centro studi di Confindustria. Questo scenario di debole crescita potrebbe anche rivelarsi ottimista, se si materializzassero i rischi presenti all'orizzonte. In particolare,da parte degli investitori finanziari internazionali, legandosi anche al giudizio negativo delledeterminerebbe il proseguire dell'aumento dei rendimenti sovrani già in corso, pesando sui conti pubblici italiani e facendo crescere significativamente il costo del credito, riducendone la disponibilità per famiglie e imprese;si legge. La manovra è composta per lo più di misure di sostegno al reddito, che potrebbero tradursi solo parzialmente in più consumo; c'è poco di investimenti pubblici e di interventi di stimolo per quelli privati,Per raggiungere l'ambizioso obiettivo di crescita dell'1,5%, l'economia italiana, che sta rallentando, dovrebbe improvvisamente invertire rotta.