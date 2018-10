Elezioni in Trentino, Fugatti verso la vittoria

(Teleborsa) -, sostenuto da altre otto liste di destra, vola al 45,53% dei voti in, lasciando l'ex senatore del PD, sostenuto da altre due liste di sinistra e di centro, al 25,78%. La soglia del 40%, dunque, che assegna il premio di maggioranza è stata superata. Sono solo i risultati ancora non definitivi che emergono dalle elezioni inAltro risultato positivo, dunque per il Carroccio che dopo esser risultato il primo partito a Bolzano ottiene la conferma della sua leadership nella Regione delle due provincie autonome. Il voto fa cadere in mano allaanche l'ultima roccaforte del Centrosinistra nel Nord-Est. Il Carroccio quindi sarà al Governo anche in provincia di Trento come già lo è in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia.In forte calo rispetto alle Politiche di marzo anche i: il candidato governatorenon è arrivato al 10% delle preferenze, dopo l'ultimo risultato di oltre il 19%.La conferma del successo della Lega arriva dal presidente uscente della Provincia autonoma di Trento,che sui social scrive: "Ho chiamato il uovo presidente della Provincia autonoma di Trento,, per fargli i complimenti e gli auguri di buon lavoro. A spoglio finito commenteremo i risultati. Intanto grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia"."Il voto nelle due province autonome è un risultato mai raggiunto nella storia della Lega, un dato che mi riempie di emozione e di gioia" ha detto il leader della Lega,