ENI Award 2018, assegnati premi alla ricerca scientifica

(Teleborsa) - L'ENI Award, il premio conosciuto anche come il “Nobel dell’Energia”, considerato un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente, è giunto alla sua undicesima edizione.oggi al Palazzo del Quirinale,La ricerca scientifica ha avuto, ha e avrà un "ruolo fondamentale per riuscire a coniugare la riduzione delle emissioni e far fronte all'aumento della popolazione" - ha detto- aggiungendo che "nei prossimi 25 anni, è previsto un aumento della popolazione di 2 miliardi di persone e quindi una crescita della richiesta di energia (in aumento del 30%). Coniugare la riduzione della Co2 e l'aumento energetico si può fare solo con il ricorso alla ricerca scientifica e alle nuove tecnologie".Quest’anno, ilè stato assegnato– Berkeley, per la ricerca su nuove classi di materiali, con un ampio spettro di applicazioni che vanno dallo stoccaggio di metano per autotrazione a bassi livelli emissivi, alla cattura e immagazzinamento di CO2 fino alla cattura di acqua da umidità atmosferica in zone desertiche utilizzando la luce solare come unica fonte energetica.Ilè stato assegnatoper la messa a punto di nanogeneratori elettrici capaci di raccogliere energia a partire da movimenti oppure da vibrazioni provocate dalle attività quotidiane e dall’ambiente in cui viviamo, per alimentazione di dispositivi elettronici individuali come anche per la produzione di energie rinnovabili su larga scala dalle onde oceaniche.Il(KAIST), per avere aperto nuove strade nella produzione di ceppi microbici e bioprocessi finalizzati alla produzione di prodotti chimici, carburanti e materiali a basso impatto ambientale.