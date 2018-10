FCA festeggia cessione Magneti Marelli ai giapponesi

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,19%.Stamane, prima dell'avvio del mercato, FCA ha annunciato la cessione di Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic Kansei , uno dei principali fornitori nipponici di componentistica per autoveicoli.L'operazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2019 e il controvalore del deal è pari a 6,2 miliardi di euro.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 13,93 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 14,38. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 13,72.