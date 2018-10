Grillo vuole togliere poteri a Capo Stato. M5S frena

Twitter

(Teleborsa) - E' polemica sulla. Parlando in occasione della kermessesvoltasi nel fine settimana al Circo Massimo (Roma), l'ex leader del Movimento 5 Stelle, in riferimento alle accuse di vilipendio mosse a suo carico, ha dichiarato: "o. Il vilipendio... un capo dello Stato che presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, è capo delle forze armate. Non è più in sintonia col nostro modo di pensare".Immediata la. "Attaccano il Capo dello Stato perché non rispettano la Costituzione e non concepiscono altri poteri all'infuori della Casaleggio Associati" ha scritto sul'ex Presidente della Camera,, in quota LeU."L'attacco ai poteri del Capo dello Stato è un grande classico di chi non ha niente da dire" ha invece commentato la deputata di Forza ItaliaIl Segretario del PD,, ha invece dichiarato: "l comico miliardario prenda in giro chi vuole, non c'è alcun problema a farsi due risate al circo di domenica, ma lasci stare la Costituzione e il ruolo di garanzia del Quirinale. Il Capo dello Stato non si tocca caro Grillo".precisando che