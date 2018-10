Il settore beni di consumo italiano mostra segnali di resistenza (+0,63%. Seduta effervescente per Ferragamo

comparto dei beni di largo consumo

(Teleborsa) - Andamento moderato per il, che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell'che ha chiuso sottotono.Ilha aperto a 119.631,44, in recupero dello 0,63% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'registra un decremento dello 0,57% a 352,71.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni di consumo, seduta decisamente positiva perche ha terminato in rialzo del 7,44%.Brillachiudendo la seduta con un aumento del 2,98%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,65%.Tra le medie imprese quotate sul, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,45%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,78%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,21%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,69% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,41%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,35%.