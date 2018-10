Limature per il settore utility italiano (-0,22%), Falck Renewables si muove verso il basso

Comparto utility in Italia

EURO STOXX Utilities

FTSE Italia Utilities

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE MIB

Terna

mid-cap

Falck Renewables

Hera

Acea

small-cap

Ternienergia

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 25.210,14, e tratta ora a 24.885,57, con un ribasso di 53,85 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 268,72, dopo aver iniziato gli scambi a 269,1.Tra i titoli del, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,72%.Tra leitaliane, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,47%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,95%.Tra ledi Milano, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,69%.