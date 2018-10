Magneti Marelli, Camusso: "Vendiamo gioielli di famiglia". Di Maio: "Sto monitorando la vicenda"

(Teleborsa) - Ilperde: Magneti Marelli prende, infatti, la via delinfatti, ha siglato un accordo definitivo per la cessione del business della componentistica per autoveicoliholding di, società giapponese del settore automotive.Al termine dell'operazione,sarà rinominatae le attività congiunte dipiù grande al mondo per fatturato nella componentistica per autoveicoli.L'operazione, che ha un valore di 6,2 miliardi di euro e puntaè stata annunciata oggi, in un comunicato congiunto daLee i livelli occupazionali, Magneti Marelli Ck Holdings manterrà l'attuale sede a Corbella, in provincia di Milano, e avrà un fatturatoMike Manley, ha dichiarato: "Negli ultimi anni la nostra industria ha attraversato un periodo di forti cambiamenti e la prossima fase sarà ancora più dinamica.che si trova in una posizione estremamente favorevole per entrare nella Top Ten globale. Insieme beneficeremo di una presenza geografica e di linee di prodotti complementari, mentre i nostri rispettivi clienti beneficeranno di un maggiore investimento in persone, processi e nuovi prodotti innovativi".- Massima attenzione da parte del governo come ha precisatoha detto il vicepremier e ministro, rispondendo ai giornalisti davanti palazzo Chigi.. Così la leader della Cgil, Susanna Camusso, ha commentato la cessione di Magneti Marelli.Per la leader della CGIL è una buona notizia che l'azienda garantisca gli attuali livelli occupazionali,. Così il segretario torinese della Fiom, Edi Lazzi, a commento della cessione.- "è stato ceduto a una multinazionale e si è compiuto un altro passo nella perdita, ed in particolare a Torino la Magneti Marelli è una realtà importantissima presente da molti anni sul nostro territorio con dieci stabilimenti e 3.200 dipendenti che lavorano al loro interno. Negli stabilimenti torinesi si producono marmitte, componenti accessori, sospensioni, fari, fanali, si progettano motori e l'elettronica dell'auto", ha continuato Lazzi .che preveda investimenti finalizzati a consolidare l'eccellenza degli stabilimenti nostrani. Altre eventuali ipotesi vedranno la contrarieta' della Fiom-Cgil che si schiererà al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in difesa dell'occupazione".