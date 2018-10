PagineGialle Casa: da directory a digital marketplace

Italiaonline

(Teleborsa) - A un anno dal lancio di PagineGialle Casa,punta sul digital marketplace pgcasa.it.Questo consente di chiedere e confrontare preventivi di professionisti del settore gratuitamente, mettendo a disposizione degli utenti un qualificato bacino di artigiani e rivenditori del Paese,, far parte di PagineGialle Casa significa accedere a un patrimonio di utenza come quello delle properties Italiaonline. Il nuovo portale gode infatti di una grande visibilità grazie alla sinergia con le directory, e i due importanti portali italianie tutti i siti di Virgilio Local, uno per ogni comune italiano., PagineGialle Casa è il più vasto e capillare database di professionisti del settore.(fonte) in servizi per la casa. Più di 20 milioni di utenti hanno utilizzato i canali digitali per cercare preventivi e professionisti per la casa (fonte Sole 24 Ore). Un numero che continuerà a crescere, un’opportunità per gli inserzionisti."Le directory si stanno evolvendo in tutto il mondo: accanto a quelle generaliste, nascono verticali dedicati a specifici settori. Noi con pgcasa.it abbiamo raggiunto in un solo anno risultati sorprendenti - ha dichiarato, che con il suo team ha lavorato al re-design del verticale -. Del resto, il mercato dei servizi per la casa online on demand è tra i più dinamici a livello(fonte Ricerca Tech Navio su Businesswire.com). Per noi è quindi particolarmente strategico continuare a presidiarlo".