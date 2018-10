Piazza Affari perde smalto. Spread in risalita smorza euforia

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

automotive

telecomunicazioni

chimico

materie prime

petrolio

Ferragamo

Fiat Chrysler

Exor

Atlantia

Banco BPM

Rai Way

SOL

Saras

IMA

El.En

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di fine mattinata mantenendo il segno positivo, ma senza l'euforia dell'avvio: Moody's ha declassato il rating sull'Italia , ma di un solo gradino a Baa3 ed ha portato l'outlook a stabile da negativo. Gli investitori continuano a seguire da vicino le vicende italiane, mentre lo spread torna a risalire a ridosso dei 300 punti. Entro oggiricevuta la scorsa settimana dall'Ue.Lo sguardo degli addetti ai lavori è rivolto anche all'(BCE). Non attese novità dall'Eurotower sul fronte dei tassi di interesse, mentre si guarda soprattutto alla conferenza stampa post decisione, che tiene come di consueto il governatoreSpunti attesi anche dalla, partita ufficialmente anche in Europa.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,15. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,49%.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota 297 punti base, con un decremento di 15 punti base rispetto al precedente, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,44%.piccolo passo in avanti per+0,44%. Composta+0,48% e+0,24%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,26%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,84%),(+1,30%) e(+1,25%). Nel listino, i settori(-0,54%) e(-0,42%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+7,54%) spinta dalle speculazioni su possibili operazioni di M&A dopo la morte di Wanda Ferragamo.Tonica(+4,90%) festeggia la cessione di Magneti Marelli ai giapponesi . Sulla sua scia, corre(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,35%.Tra le banche, sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.di Milano,(+1,86%),(+1,75%),(+1,65%) e(+1,58%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,62%.