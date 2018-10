Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,50%; sulla stessa linea, depressa nel finale lo, che chiude sotto i livelli della vigilia a 2.755,88 punti. Avanti il(+0,44%).(+0,81%) e(+0,48%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,06%),(-1,10%) e(-0,92%).Al top tra i(+2,30%),(+0,93%),(+0,93%) e(+0,89%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,47%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,91%.Brilla, con un forte incremento (+3,79%).Crolla, con una flessione del 3,28%.Al top tra i, si posizionano(+3,87%),(+2,51%),(+2,46%) e(+2,30%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,09%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,46%.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,64%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,22%.