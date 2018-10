Seduta positiva per l'indice dei titoli bancari in Italia (+0,56%), acquisti su Banco di Desio e della Brianza

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Senza slanci ilche si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all', che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 8.450,28, in crescita dello 0,56%, mentre l'registra una risalita dello 0,41% a 99,92.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,25% sui valori precedenti.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,51%.Tra i titoli adel comparto bancario, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,82%.Composta, che cresce di un modesto +0,78%.Tra i titoli adell'indice bancario, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,03%.Buona performance per, che cresce dell'1,96%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,62%.