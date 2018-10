Seduta tonica per il settore beni di consumo italiano (+1,21%)

comparto dei beni di largo consumo

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Goods

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino principale

Ferragamo

Fiat Chrysler

mid-cap

Parmalat

CIR

Piaggio

Ftse SmallCap

Emak

Piquadro

Safilo

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 119.631,44, in crescita dell'1,21% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 355,23, dopo aver avviato la seduta a 355,69.Nel, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,90%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,61%.Tra leitaliane, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,14%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,00%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,99%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,03%.Decolla, con un importante progresso del 2,14%.avanza dell'1,79%.