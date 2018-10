Sindacati contro la Manovra: "Inadeguata e carente di una visione del Paese"

(Teleborsa) - La Manovra del Governo "mostra elementi di inadeguatezza ed è carente di una visione del Paese". E' questo, in estrema sintesi, il giudizio espresso dagli esecutivi nazionali di, riunitisi oggi a Roma per valutare il DEF e la legge di bilancio e "presentare le loro proposte per la crescita e lo sviluppo del Paese", come si legge in una nota congiunta.Per i sindacati nella Manovra "e si introduconoma rischiano di rappresentare mere politiche di assistenza".di utilizzare gli oltre 22 miliardi di spesa previsti in deficit per attuare, in particolare per i giovani e le donne, e che siano in grado di contrastare l'esclusione sociale e la povertà". Necessario inoltre "puntare su processi redistributivi e di coesione nel Mezzogiorno".Quanto al reddito di cittadinanza secondo i sindacati "la povertà non si combatte se non c'è lavoro e non si rafforzano le grandi reti pubbliche del paese: sanità, istruzione e servizi all'infanzia e assistenza".Sul fronte previdenza giudicata ", ma, agli i, aisi e la separazione tra previdenza e assistenza".poiché "si sceglie di introdurre unper i lavoratori e per i pensionati, non si prevedono né una maggiore progressività delle imposte e interventi sui patrimoni dei più ricchi e non si programma un deciso contrasto all'evasione".E poi l'Europa: per il sindacatoattraverso lo, l'aumento delle risorse europee per gli investimenti; per la sostenibilità ambientale e per le politiche di coesione".