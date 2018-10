Borse europee in rosso. Spread in altalena

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio. L'Italia ha risposto alla lettera dell'Ue ribadendo le cifre sulla manovra . Oggi dovrebbe arrivare il giudizio della Commissione europea sulla legge di bilancio . Verso fine settimana èSul mercato Forex, poco mosso il cross, che scambia sui valori della vigilia a 1,148. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.234,3 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,37 dollari per barile, in calo dell'1,43%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 301 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,44%.in caduta libera, che affonda dell'1,85%. Vendite su-0,84% e-1,27%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,79% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,98%),(-1,72%) e(-1,63%).di Milano, troviamo(+2,96%),(+1,69%) all'indomani dei conti trimestrali . Schivano le vendite anche(+0,94%) ed(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,07%.Nel lusso, giù, che segna una discesa di 3,31 punti percentuali.Tra i(+2,42%) che ha alzato il velo sui conti dei primi nove mesi (+1,60%) festeggia la promozione di Mediobanca