Carburanti, settore in crisi con 4 mila aziende chiuse e 10 mila precari

(Teleborsa) - Migliaia di aziende chiuse, il precariato che dilaga e l'impennata di abusivismo ed illegalità. E' questo il bilancio tracciato da un, che hanno subito le ripercussioni della crisi petrolifera degli ultimi anni.A lanciare l’allarme è, presidente dell'associazione che rappresenta i gestori di carburanti. "Negli ultimi sette anni – spiega – hannocolorate. E altrii, a causa della sistematica violazione delle leggi sull’affidamento degli impianti da parte di chi eredita le reti dei grandi marchi. Una situazione che ha dato vita ad una contrattazione tanto di fantasia quanto illegale, fino al, come dimostra la sentenza contro Petrolifera Adriatica. Bisogna intervenire per riportare ordine nel settore:”.Il rapporto evidenzia che tra il 2010 e 2017 i– cioè convenzionati con un marchio – sono passati da 21 mila a 16.667, con una; sono diminuiti in modo più drastico gli operatori indipendenti che espongono marchi delle compagnie petrolifere (-31% in dieci anni) ma anche gli impianti delle compagnie petrolifere stesse (-17% sempre in dieci anni). Si allarga, invece, la zona grigia delle, e da 1.780 unità arrivano a oltre 4 mila. Il 41% dei punti vendita sono stazioni di servizio e anche se in valore assoluto si sono ridotte, il loro peso non è cambiato.A cornice di questo quadrosu tutta la rete, che ormai investe tutti i passaggi nodali della filiera. Dall’arrivo sulla rete di distribuzione di prodotti di provenienza opaca all’immissione di prodotti carburanti di qualità scadente.