Commissione UE, obiettivo industria europea il 20% del PIL

(Teleborsa) - Affinché l'e lepossano rimanere competitive e conseguire l'obiettivo condiviso di far sì che l'"è necessario incentivare maggiormente le aziende a innovarsi e a sostenere e rafforzare le competenze dell'Unione".Per vincere questa sfida e al fine di mantenere una solida base industriale in Europa, è tuttavia necessario che lavaluti "l'impatto che la concorrenza internazionale sleale sta avendo sul mercato interno europeo, prendendo in considerazione la concorrenza globale indicata dal settore industriale", individuando al contempo "i mercati rilevanti ai fini della valutazione delle fusioni e delle acquisizioni", salvaguardando "occupazione e competenze industriali".E' quanto chiede in un'(Alleanza progressista di Socialisti e Democratici) in tema di un. In particolare, chiede come la Commissione possa garantire che le sue decisioni assicurino "il giusto equilibrio tra la salvaguardia dei posti di lavoro e delle competenze industriali e l'applicazione delle norme europee in materia di concorrenza" e "di quali strumenti efficaci dispone la Commissione per difendere l'industria dell'UE dalle pratiche espansionistiche aggressive dei suoi rivali".