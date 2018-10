Enel Green Power Espana avvia costruzione tre impianti solari

Enel

(Teleborsa) - Enel Green Power Espana (EGPE), la divisione di Endesa per le energie rinnovabili, ha avviato la costruzione di tre impianti solari nella municipalità di Logrosán, vicino Cáceres,, per una capacità complessiva di circa 127 MW.richiederanno une avrannoI tre impianti solari, composti da circa 372.000 moduli fotovoltaici,. Una volta a regime, saranno in grado di generare oltre 240 GWh all’anno, evitando l’emissione in atmosfera di circa 120.000 tonnellate di CO2 l’anno.I lavori di costruzione seguiranno il modello di "Sustainable Construction Site" di Enel Green Power (business line globale per le rinnovabili del Gruppo Enel) che prevede l’utilizzo di un sistema fotovoltaico da 20 kW in ciascun sito per rispondere alla domanda energetica del cantiere durante i lavori di costruzione, oltre ad altre iniziative mirate al coinvolgimento della popolazione locale.