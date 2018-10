Italian Wine Brands prosegue l'acquisto di azioni proprie

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo dal 15 al 19 ottobre 2018 inclusi, complessiveal prezzo medio ponderato di, per un controvalore titoli complessivo pari ad Euro 53.872,50.A seguito delle suddette operazioni, considerando le azioni già in portafoglio, Italian Wine Brands possiede n. 139.972 azioni proprie, pari all'1,89% del capitale sociale.In Borsa chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,18%.