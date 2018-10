Lieve ribasso dell'indice dei titoli bancari in Italia (-0,64%), flessione scomposta per Banca MPS

comparto bancario a Piazza Affari

EURO STOXX Banks

settore bancario italiano

indice bancario europeo

Fineco

Banco BPM

Unicredit

Ftse MidCap

Banca MPS

Credito Valtellinese

Credem

bassa capitalizzazione

Banca Carige

Banca Profilo

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per il, mentre l'registra un ribasso più marcato.Ilha aperto a quota 7.934,82, con una flessione dello 0,64% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 96,94, dopo aver esordito a 97,97.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 3,04%.Affonda, con un ribasso del 2,22%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,52%.Crolla, con una flessione del 3,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,16%.Tra i titoli adel comparto bancario, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,00% sui valori precedenti.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.