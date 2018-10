Manovra, vertice a Palazzo Chigi tra Conte, i vicepremier e Tria

(Teleborsa) - Il Governo non si muove di un passo sulla Manovra , accettando di rischiare la bocciatura dell'Ue. Dopo un vertice serale ieri (22 ottobre 2018) a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglioi due vicepremier e il ministro dell'Economia, il premier è andato a cena conper continuare a discutere su cosa fare con la Manovra dopo la lettera ricevuta da Bruxelles I tre politici sembrano essere concordi sulla necessità di andare avanti senza apportare cambiamenti . "Cena cordiale, utile per parlare dimanovra, sicurezza, immigrazione, banche e lavoro - ha rivelato il leader della Lega Matteo Salvini - . Clima costruttivo, andiamo avanti compatti", ha aggiunto sottolineando che "la bocciatura della Manovra è pressoché certa. Ma se uno è convinto di quello che fa, come noi, va avanti".Alla domanda se si volessero apportare modifiche a quota 100 e reddito di cittadinanza, Salvini ha risposto: "No. Ognuno fa le sue scelte, l'Ue farà le sue e noi le nostre. Non vedo perché l'Ue dovrebbe bocciare una Manovra con 15 miliardi di investimenti".. "Il ministro Tria ribadisce il quadro macroeconomico contenuto nel DPB e i termini della politica economica del Governo, finalizzata a stimolare crescita per favorire la riduzione del debito pubblico. Un sostegno importante alla crescita economica è atteso dal rilancio degli investimenti, sia pubblici che privati che in capitale umano, e dalle riforme strutturali che il governo intende mettere in atto", comunica il dicastero di via xx settembre a Roma.