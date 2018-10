Mercati in rosso, risale lo spread

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

viaggi e intrattenimento

sanitario

telecomunicazioni

STMicroelectronics

Leonardo

Ferragamo

Banco BPM

Mutuionline

De' Longhi

Brunello Cucinelli

Gima Tt

(Teleborsa) - Partenza in ribasso per le principali borse europee che seguono l'ondata di vendite che ha invaso le piazze americane e asiatiche. Il sentiment degli investitori viene condizionato dalmentre si attende nel fine settimana il. Oggi è prevista a Strasburgo la riunione della, durante la quale le autorità europee potrebbero decidere se chiedere formalmente al nostro paese di modificare la legge di Bilancio.Sul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,146. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,65%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 69,13 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota 312 punti base, con un incremento di 11 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,54%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,45%. Scivola, con un -0,75% seguita da, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,98%.Scivolano sul listino milanese tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,62%),(-1,52%) e(-1,44%).Affondano o perdono terreno. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,18%.In apnea, che arretra del 2,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,91%.Tra le banche,scende dell'1,74%.di Milano,(+1,20%),(+0,80%) e(+0,51%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.