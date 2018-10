MISE, siglati accordi di programma per il rilancio delle aree industriali

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoroha firmato oggi al MiSE tre Accordi di ProgrammGli Accordi sono stati sottoscritti anche dal Presidente della Regione Veneto, dal Presidente della Regione Lazio, dall'Assessore della Regione Sicilianaa, ati, favorendo l'aggregazione delle PMI locali e la loro collaborazione con le grandi imprese. Sono inoltre previsti degli strumenti agevolativi per la formazione e il reimpiego dei lavoratori delle aree di crisi interessati.Sono coinvolti 46 Comuni die 9 della Città Metropolitana di Roma. L'accordo sottoscritto ha l'obiettivo di rafforzare il tessuto produttivo esistente attraverso la riqualificazione delle produzioni, la reindustrializzazione dei siti produttivi dismessi e il riposizionamento competitivo delle filiere maggiormente presenti sul territorio e agevolare il ricollocamento lavorativo del personale.: Il. L'accordo ha l'obiettivo di potenziare la dotazione infrastrutturale dell’area in coerenza con il Patto per la Sicilia, rafforzare il tessuto produttivo esistente e lo sviluppo della logistica, attrarre nuovi investimenti finalizzati alla diversificazione produttiva e alla realizzazione di progetti imprenditoriali compatibili con le linee progettuali del Protocollo di Intesa del 6 novembre 2014, ricollocare i lavoratori.L'accordo sottoscritto per l'area industriale delha l'obiettivo di promuovere iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente, l’aggregazione delle PMI e la loro collaborazione con le grandi imprese; l’attrazione di nuovi investimenti anche finalizzati alla diversificazione produttiva, al potenziamento della logistica connessa alle attività portuali, al reimpiego dei lavoratori, al raccordo operativo con gli Accordi e i Protocolli sottoscritti inerenti gli interventi ambientali e infrastrutturali.per interventi a sostegno dell’occupazione e dell’adeguamento delle competenze professionali.