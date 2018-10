Pesante l'indice siderurgico a Piazza Affari (-1,27%)

indice italiano delle azioni siderurgiche

indice EURO STOXX

FTSE Italia Basic Materials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE MIB

Tenaris

media capitalizzazione

Aquafil

SOL

Intek Group

Isagro

(Teleborsa) - Performance negativa per l', che segue la scia ribassista disegnata dall'Ilha aperto a 36.691,37, in discesa di 469,48 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 345,72, dopo aver avviato la seduta a 351,39.Tra i titoli del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,21%.Tra i titoli adell'indice siderurgico, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,78%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,77%.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,40% sui valori precedenti.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,02%.