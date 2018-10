Sesa continua il programma di buy back

Sesa

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo dal 15 al 19 ottobre 2018,pari allo 0,02276278% dell'attuale capitale sociale, ad unper azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari ad 86.366,17 euro.Alla data del presente comunicato, Sesa possiede complessivamente n. 26.472 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,17084673% dell'attuale capitale sociale.Composto ribasso per l'operatore di riferimento italiano nel settore delle soluzioni e servizi IT per il segmento business, in flessione dell'1,05% sui valori precedenti.