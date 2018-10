Wall Street ancora in forte calo

Dow Jones

(Teleborsa) -. A pesare sui listini, fin da avvio seduta, una serie dicome leinil rischio contagio derivante dallae la, l'indice Fed di Richmond si è mostrato in discesa. Con un'agenda macro povera l'attenzione si concentra sulle trimestrali. A dare i conti colossi del calibro di McDonald's Tra gli indici di Wall Street ilè in calo dell'1%. Sulla stessa linea, vendite diffuse sulloche arretra dell'1,11% Pesante il(- 1,24%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,83%),(-1,39%) e(-1,26%).del Dow Jones,(+6,25%) che vola sulle ali dei conti,(+3,68%),(+2,13%) e(+0,42%). I più, invece, si verificano suche continua la seduta con -6,94%. Affonda, con un ribasso del 4,41%. Crolla, con una flessione del 3,70%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,44%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,92%),(+9,33%),(+3,30%) e(+1,56%). Lee, invece, si registrano su, che ottiene -6,69%. Giornata no perche registra un ribasso di oltre il 6%. Sessione no perche lascia sul tappeto una perdita del 3,93%. In caduta liberache arretra del 3,11%