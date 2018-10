Wall Street apre una giornata drammatica

Caterpillar

(Teleborsa) -, che continua a scontare una serie dicome lein Arabia Saudita,il rischio contagio derivante dallae laSul fronte macro, è in agenda solo l'ialle ore 16:00. Con un'agenda macro poveradi. Le previsioni indica una crescita media degli utili dlele società del paniere del S&P 500 pari al 22%, ma il focus è come sempre sull'outlook.A New York, ilscambia con una pesante flessione dell'1,57%; profondo rosso anche per lo, che retrocede a 2.709,92 punti, in calo dell'1,67%. Pesante il(-2,05%).Si distingue nel paniere S&P 500 solo il settoregrazie alla sua natura "difensiva" nei portafogli. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,31%),(-2,17%) e(-2,00%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,37%) e(+3,29%).La peggiore performance è proprio quella di, che crolla del 7,65% sull'effetto trimestrale.Seduta drammatica per, che affonda del 5,68%.Sensibili perdite per, in calo del 2,55%.In apnea, che arretra del 2,49%.