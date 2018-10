Andamento sostenuto per il settore beni personali a Milano (+2,80%), guizzo positivo per Brunello Cucinelli

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - Exploit dell', preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 77.063,8, balzando del 2,80% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il, avanza di 18,65 punti, dopo un avvio a quota 815,39.Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,28%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,91%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,73%.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,91%.Decolla, con un importante progresso del 2,86%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,56%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,17%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 3,50%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,09%.