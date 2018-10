CNH Industrial, nuovo record per Iveco Stralis: 1.728 km con un solo pieno di gas naturale

CNH Industrial

(Teleborsa) - Lo Stralis NPe, dopo l’attraversamento della Manica da Dover a Calais, ha portato a termine un viaggio di ben 1.728 km fino a Madrid, senza necessità di effettuare un rifornimento, dimostrando un'e stabilendo un nuovo record di percorrenza. Ciò ha permesso un notevole risparmio sulla singola tratta, pari a circa 228 euro, o il 40% in meno, rispetto ai costi con alimentazione diesel.N.V., aveva già compiuto un'impresa simile lo scorso anno, completando con un singolo pieno l'intera traversata di 1.347 km da nord-est a sud-ovest della Gran Bretagna (da John O'Groats a Land's End), con uno Stralis NP da 400 CV, ma l'obiettivo di quest'anno era ancora più ambizioso., une la zona collinare del tratto in Spagna, lo Stralis NP ha fatto registrare un consumo medio di combustibile di soli 22,6 kg ogni 100 km. Prima della partenza, IVECO aveva pianificato attentamente il viaggio su MyBestRoute, un'applicazione online sviluppata da Michelin per i clienti dei veicoli Stralis NP. L'applicazione consente ai conducenti e ai gestori di flotte di selezionare il percorso ottimale per qualsiasi itinerario in Europa, includendo il tracciamento delle stazioni di rifornimento di GNL e la stima del costo totale del viaggio, sia per i mezzi diesel sia per quelli alimentati a gas naturale.Uno Stralis NP alimentato a GNL, rispetto allo stesso veicolo con un motore diesel Euro 6, emette circa il 90% in meno di NO2, il 99% in meno di particolato e fino al 15% in meno di CO2. Nel caso si utilizzi biometano, la riduzione delle emissioni di CO2 arriva al 95%.