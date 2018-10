Manovra, dopo l'altolà di Bruxelles si ragiona sulle coperture

Spread

(Teleborsa) - Dalla tassa sul 5G all'aumento del prelievo su slot e sigarette, èNonostante il Governo abbia ribadito la propria contrarietà a modificare i provvedimenti contenuti nella Legge di bilancio, nelle ultime ore stanno, cosa che eviterebbe la procedura di infrazione e le varie conseguenze negative sulla finanza tricolore, balzo dello Spread in testa.Tra le proposte al vaglio del Governo figurerebbe un. In particolare potrebbe essere introdotto un incremento di 0,50 punti percentuali del prelievo erariale unico (PREU) e rideterminata l'imposizione sui tabacchi con una accisa di 30 euro al chilo per i sigari, di 125 euro al chilo per i tabacchi trinciati e di 180 euro al chilo per le sigarette.Il Governo avrebbe inoltre deciso che- rispetto ai 2,5 miliardi previsti dall'ultima manovra e dal DEF -InoltreIntantoIeri lo, una sorta di termometro della crisi che già da tempo ha anticipato la possibilità di una bocciatura, si è spinto sopra i 300 punti risultando ormai superiore di 200 al livello giudicato "normale" per il Belpaese., dopo quello di Moody's , cosa che complicherebbe ancor di più la situazione debitoria dell'Italia, dal momento che uno scivolone dei nostri titoli di Stato al livello "spazzatura" (Junk) comporterebbe l'immediata dismissione dei titoli italiani da parte della BCE e di tutte gli altri investitori istituzionali internazionali., in qualche modo avvalorando l'ipotesi di insostenibilità di un quadro economico-finanziario italiano e soprattutto della sostenibilità dei conti pubblici con deficit al 2,4%. Il Ministro Savona ha già anticipato che "se ci sfugge lo Spread" la Manovra deve cambiare perché il costo potrebbe arrivare a quasi 22 miliardi. Un cane che si morde la coda.Il settore bancario andrebbe nuovamente "fuori controllo"comporterebbe nuovi dolorosi aumenti di capitale per riportare in linea il CET1 ratio (parametro di adeguata patrimonializzazione).