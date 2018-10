Saipem, Cao: "Xsight ha ruolo chiave per sviluppo grandi progetti. Attese molto positive"

Saipem

(Teleborsa) - La nuovapoco più di un anno fa ha unin cui è impegnata l'azienda.Lo ha affermato il, nella conference call per i risultati dei nove mesi, rispondendo ad una domanda di Teleborsa sui risultati raggiunti da questa divisione, che opera in modo orizzontale per favorire l'ingresso in nuovi business ed in nuovi mercati."Direi chee ci aspettiamo", ha detto Cao, dopo aver ricordato che questa divisione, al momento del lancio, "rispondeva ad una logica evoluzione del mercato, che vedeva Saipem spostarsi su un tipo di rapporto con i propri clienti più concentrato sulla fase di avvio dei grandi progetti"., ha ricordato il numero uno del general contractor, affermando che idi Xsight, ma in base alla "quando vengono prese le grandi decisioni di investimento" ed alla "nella direzione che mette in luce al meglio le competenze, le capacità, il know how" di Saipem.Teleborsa ha chiesto anche qualche dettaglio sul recentee sulla cabina di regia a Palazzo Chigi. Oggetto dell'incontro con le società più rappresentative e con le partecipate stataliL'AD Cao ha quindi affermato, essendo l'attività di saipem molto concentrata all'estero, dove svolge il 90% della sua attività oin ben 60 Paesi..Il manager ha spiegato infatti che, perché sin dagli anni '60 la società ingegneristicae dalla crescita della sua attività deriva anche la crescita del contributo delle aziende che viene incorporato nelle opere."Direi che non molto diversa è la parte che riguarda", ha aggiunto Cao, spiegando chele attività nel mondo sono seguite con personale dei Paesi dove Saipem opera, ma "Va ricordato che Saipem contribuisce con un valore di, per un valore aggiunto generato di 2,8 miliardi di euro (studio Nomisma 2015) ed un contributo al PIL nazionale dello 0,17%. Per quanto concerne l'indotto, sono benche lavorano con Saiepm e di queste 1.300 con un rapporto di collaborazione ultra decennale, mentre ammontano ada fornitori italiani. Grande contributo anche alle entrate pubbliche conallo Stato ed all'occupaizone conai propri dipendenti italiani.