Si muove in territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia (-0,74%)

comparto bancario a Piazza Affari

EURO STOXX Banks

settore bancario italiano

indice bancario europeo

grande capitalizzazione

BPER

Banco BPM

Unicredit

Ftse MidCap

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 8.041,61, in diminuzione di 59,04 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 96,4, dopo aver avviato la seduta a 97,16.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,45%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,33%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Tra le azioni del, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,99%.