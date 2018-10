Ue, in ultimi sette anni Italia contributore netto per 37,7 miliardi di euro

(Teleborsa) - Neglidi euro ricevendone. In questo periodo di tempo il Paese stata quindi, per una media di circa 5 miliardi di euro all'anno. E' quanto emerso da una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro realizzata su elaborazione di dati della Commissione europea.L'Italia non è l'unico contributore netto dell'Unione ma risulta il. Al primo posto figura la(-104,7 miliardi in sette anni) seguita da(-66,8 miliardi) e(-57,3 miliardi).Sono, invece,, cioè ricevono da Bruxelles più di quanto versano,(14,9 miliardi in sette anni), il(20,4 miliardi), la(31,8 miliardi)., secondo lo studio,: il Regno Unito, infatti, è stato contribuente netto dell'Unione per ben 66,8 miliardi di euro negli ultimi sette anni. La sua assenza molto probabilmente significherà risorse in meno, tagli e razionalizzazioni per molti Paesi, Italia compresa, allargando ancora di più il divario tra quanto il Bel Paese riceve dall'Europa e quanto versa a Bruxelles.