Wall Street in rosso a metà giornata

(Teleborsa) - Dopo un avvio incerto, Wall Street peggiora a metà seduta. Ilsta lasciando sul parterre lo 0,87%. Sulla stessa linea, loperde l'1,44%.il(-2,33%). A pesare, la giornata di paura negli, dopo che dopo che due ordigni potenzialmente esplosivi sono stati recapitati nella posta degli uffici diAl top tra i(+3,45%),(+3,14%),(+1,42%) e(+1,40%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,38%. Sessione no per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,21%. In caduta libera, che affonda del 4,34%. Pesante, che segna una discesa di ben -7,6 punti percentuali.Tra idel Nasdaq 100,(+2,71%),(+1,47%) e(+0,73%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -6,70%. Seduta drammatica perche crolla del 6,35%. Sensibili perdite perin calo del 6,26%. In apneache arretra del 6,13%.