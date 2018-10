Assiteca, ok dei soci a bilancio e dividendo

Assiteca

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti diha deliberato l’approvazione del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.L’Assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile netto di esercizio della società come segue: il 5% a riserva legale; la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a Euro 0,07 per azione (+ 40% rispetto al 2017 quando il dividendo distribuito era stato pari a 0,05 euro per azione); il residuo riportato a nuovo.Lo stacco della cedola sarà il 27 dicembre 2018, con record date il 28 dicembre 2018 e pagamento a decorrere dal 31 dicembre 2018.Con l'approvazione del Bilancio giunge a termine il mandato dell'attuale Collegio Sindacale. I soci hanno quindi, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2021, nelle persone di:Nicoletta Morrione (Presidente), Laura Maria Monaldi e Luca Del Pico (Sindaci Effettivi), Rosanna Michelini e Massimiliano Pergami (Sindaci Supplenti).Deliberata inoltre la, formato da 19 membri di cui 2 indipendenti che rimarrà in carica per un esercizio fino all'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2019, nelle persone di: Luciano Lucca, confermato in qualità di Presidente, Filippo Binasco, confermato Vice-Presidente, i consiglieri Gabriele Giacoma, Piero Avanzino, Nicola Girelli, Carlo Orlandi, Alessio Dufour, Fabrizio Ferrini, Sergio Esposito, Marcello Nocera, Alessandro Palombo, Carlo Vigliano, Emanuele Cordero di Vonzo, Claudio Zinolli, Valter Montefiori, Aldo Brayda Bruno, Carlo Ranalletta Felluga e, in qualità di consiglieri indipendenti, Jody Vender e Massimiliano Marsiaj.Gli azionisti hanno, infine, deliberato, il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a Baker Tilly Revisa S.p.A per gli esercizi 2019-2021.