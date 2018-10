Decreto Genova, Conftrasporto auspica inserimento Torino e Novara nella ZLS

(Teleborsa) -(Zona Logistica Semplificata). A chiederlo è il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto,, in riferimento al, che istituisce appunto la cosiddettaper rilanciare il porto di Genova dopo la tragedia del Ponte Morandi.A tal proposito, Conftrasporto sottolinea che "il territorio interessato è stato progressivamente ampliato nel processo di perfezionamento, senza però considerare adeguatamente le dinamiche logistiche presenti e prospettiche, eper il quadrantedell'Italia, quali Torino e Novara. "Escludere questi ultimi dalla Zona Logistica Semplificata è un grave errore", sottolinea Uggè."La storia insegna che iell’intera economia del Nord Ovest, e i tre governatori di Piemonte, Liguria e Lombardia lo hanno sancito con accordi formali e iniziative concrete", spiega Uggè, auspicando che "nei prossimi sviluppi parlamentari questa dimenticanza possa essere sanata, o che almeno il ministero, come correttamente previsto nella versione del decreto licenziata dalle commissioni, possa rapidamente procedere a tale integrazione, recuperando una logica di sistema"."Tutto ciò per il bene di Genova, il cui retroporto verrebbe ulteriormente rafforzato, ma anche di tutto il Nord Ovest del Paese, per il quale l'interesse nazionale richiede di scongiurare ogni rischio di isolamento”.