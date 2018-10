FS Italiane, corrono i conti del primo semestre

(Teleborsa) - Conti in salita per. Il CdA, riunitosi sotto la presidenza di, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale del Gruppo al 30 giugno 2018.del Gruppo salgono, rispetto al primo semestre 2017, a(+28,3%), cui si accompagna la sensibile crescita (+14,7%) del),in particolare, oltre al normale processo di gestione operativa,, la maggior parte delle quali realizzatasi solo nel corso del primo semestre dello scorso esercizio, o successivamente, come nel caso dell’inclusione nel perimetro di consolidamento della societàe delle sue controllate, avvenuto dal 18 gennaio 2018. Il Gruppo continua comunque nel trend di crescita delche, a perimetro costante, vede i ricavi aumentare dell’1,1%, contro un incremento meno che proporzionale dei costi (+0,6%). Nel dettaglio,(+227 milioni di euro rispetto al primo semestre 2017) con una crescita complessiva nei diversi segmenti di business.(+153 milioni di euro confrontato con il primo semestre 2017) con undel 20,4%. L'passa da 339 milioni di euro nel primo semestre del 2017 a 412 milioni di euro nel primo semestre del 2018, facendo registrare un miglioramento di 73 milioni di euro (+21,5%) e un EBIT Margin del 7%, a seguito dell’andamento degli ammortamenti che aumentano, a seguito degli investimenti effettuati nei periodi passati, di 84 milioni di euro.L'del periodo è pari a 347 milioni di euro in salita del 27,1% rispetto al 30 giugno 2017.Ilcon mezzi propri che al 30 giugno 2018 si attestano a 41,7 miliardi di euro mentre la posizione finanziaria netta si attesta a 6,6 miliardi di euro.Contribuiscono alla performance positiva del primo semestre 2018 tutti i settori operativi. In particolare il settore– in cui la società leader èseguita dai gruppi, rispettivamente nei business del trasporto merci e in quello su gomma, e, operativa in Germania –o, e il settore Infrastruttura – concome prima entità operativa, seguita da– che vede chiudere il primo semestre in positivo per 170 milioni di euro.