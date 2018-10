L'indice dei titoli bancari in Italia brillante (+2,24%). Corre UniCredit

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 1,68 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 7.931,47, dopo un esordio a 7.751,61.Tra i titoli del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,03% sui valori precedenti.Su di giri(+2,48%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,32%.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.Effervescente, con un progresso del 3,46%.avanza dell'1,12%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,02%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,17%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,64%.