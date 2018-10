Norwegian Air macina utili nel terzo trimestre

Norwegian Air Shuttle

(Teleborsa) -macina profitti nel terzo trimestre. La compagnia aerea ha chiuso il periodo con undi 1,3 miliardi di corone norvegesi, in crescita del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre isono passati da 10,07 a 13,39 miliardi di corone.Trasportati 10,9 milioni di passeggeri, in aumento rispetto ai 9,8 milioni del terzo trimestre 2017.Per il quarto trimestre la società hamisurata in ASK (available seat kilometers) dal 38% al 35%, ma ha confermato un tasso del 40% per l'intero anno.Più che positiva la reazione degli investitori: le azioni Norwegian Air stanno letteralmente volando sulla Borsa di Oslo del 10,54%.