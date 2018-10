Piaggio insieme a Vitra a Colonia per presentare nuove applicazioni robot Gita

Piaggio

(Teleborsa) -(PFF), società del Gruppodi cui rappresenta il più avanzato centro di ricerca sulla mobilità del futuro, e, innovativa azienda svizzera di design, sono presenti insieme a(Colonia, 23 – 27 ottobre), laè stata scelta per presentare l'ultima versione di: fino ad oggi testato con successo in spazi urbani aperti, Gita adesso esprime tutta la sua versatilità di device intelligente, sviluppando molteplici nuove funzioni dedicate ad ambienti domestici e professionali chiusi."Il mondo del lavoro sta cambiando radicalmente e sarà sempre più dinamico e interconnesso". ha dichiarato, amministratore delegato di Piaggio Fast Forward. "Per questo motivo PFF ha collaborato con Vitra in occasione di ORGATEC al fine di sviluppare nuovi accessori abbinati a Gita per facilitare l'attività e la mobilità delle persone sugli ambienti di lavoro. Non posso immaginare per questo progetto una vetrina migliore di ORGATEC, l’epicentro del mondo del lavoro moderno".A Piazza Affari, corre il titolo diche segna un rialzo del 3,05%.