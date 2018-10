Piazza Affari in lieve salita su un'Europa debole

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Mediobanca

Ferragamo

BPER

Banca Mediolanum

STMicroelectronics

Saipem

A2A

Tenaris

Banca Ifis

Salini Impregilo

Tod's

Juventus

De' Longhi

El.En

Credito Valtellinese

(Teleborsa) -. In rosso le altre borse di Eurolandia che pagano la scia di forti ribassi lasciata ieri 24 ottobre da Wall Street e la brutta giornata di Tokyo. Inocchi puntati sulla Manovra. Il Ministro dell'Economia,ha sottolineato che non vi è alcun piano B sulla Legge di Bilancio Oggi 25 ottobre è il giorno dellache si pronuncerà in materia di tassi di interesse. A seguire la conferenza stampa del PresidenteL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.234,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,79%) si attesta su 66,29 dollari per barile. Si riduce di poco loche si porta a 317 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento dela 10 anni si attesta al 3,56%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,88%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,29%.per il listino milanese, con ilche avanza dello 0,22%. Sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza ilche sale dello 0,14%.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,82%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,47%. Positivache vanta un progresso dell'1,31%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,99%., invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,55%.scende dell'1,81%. Calo deciso perche segna un -1,51%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,73%.Al Top tra le azioni italiane a(+265%),(+1,73%),(+1,83%) e(+1,02%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%. Preda dei venditori, con un decremento dello 0,71% Si concentrano le vendite suche soffre un calo dell'1,46%.