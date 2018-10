Piazza Affari sovrasta l'Europa nel giorno della BCE

spread

(Teleborsa) -. Dopo un avvio sottotono, a a causa dei forti ribassi registrati ieri, 24 ottobre dae la brutta giornata di Tokyo, i listini riprendono quota.Si ridimensiona loche si riduce, attestandosi a 311 punti base, con il rendimento deldecennale che si posiziona al 3,50%.Oggi 25 ottobre è il giorno dellache si pronuncerà in materia di tassi di interesse. A seguire la conferenza stampa del PresidenteL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. Nessuno scossone per l'che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.232,6 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 66,74 dollari per barile.resistenteche segna un piccolo aumento dello 0,65%. Piattache tiene la parità, e ben impostatache mostra un incremento dell'1,43%., con ilche mostra un balzo dell'1,49%, spezzando la serie negativa iniziata il 17 di questo mese. Sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa ilche sale dell'1,51%Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,95%). Acquisti a piene mani suche vanta un incremento del 4,16%. Effervescentecon un progresso del 3,69%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,34%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,29%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,43%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%. Tentennache cede lo 0,78%.del FTSE MidCap,(+6,77%),(+5,18%),(+4,13%) e(+3,75%)., invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -1,20%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,01%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,22%.