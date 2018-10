Sostenibilità, mini ospedali mobili con materiali innovativi made in ENEA

(Teleborsa) - Mini ospedali mobili costruiti con materiali innovativi ecosostenibili di facile assemblaggio e interconnessi per l’invio e la ricezione di indagini mediche,- Smart Operating Shelter, cofinanziato dalla Regione Puglia.I ricercatori ENEA di Brindisi in collaborazione con l'azienda R.I. e il Consorzio Cetma, metteranno a punto pannelli in fibra animale o vegetale e ne testeranno i requisiti termici, meccanici e di resistenza a muffe, funghi e al fuoco.ENEA si occuperà anche dei test di salubrità e comfort abitativo del prototipo finale che sarà realizzato il prossimo anno.Il progetto risponde all'esigenza sempre più sentita da parte della sanità di operare in presidi mobili, capaci di raggiungere utenti e comunità, facilmente riconfigurabili sulla base del costante aggiornamento tecnologico imposto a livello di attrezzature diagnostiche e terapeutiche, ma anche di ridurre le liste d’attesa e ampliare il bacino d’utenza, garantendo un migliore rapporto costi/benefici, conformità agli standard e livelli qualitativi tecnologici d’eccellenza."Attualmente molti shelter medicali vengono ancora realizzati con materiali non sempre riciclabili o riutilizzabili al 100%" - hadei Sistemi Produttivi e Territoriali dell’ENEA -. Per questo motivo "la nostra ricerca si sta focalizzando nella realizzazione di microarchitetture più sostenibili e anche più leggere in grado di contribuire alla continuità di funzionamento degli ospedali in caso di emergenza o ristrutturazione".