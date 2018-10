Borsa, buona la prima per Circle

Circle

(Teleborsa) - L'andamento negativo di Piazza Affari non ha spaventato. La società, specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale,, il mercato gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.A fronte di un, ha, raggiungendo una"Essere qui oggi è un grande risultato per tutto il Gruppo Circle - ha dichiarato il Presidente e CEO di Circle,- Questa giornata rappresenta infatti un importante punto di arrivo del percorso ambizioso ma pragmatico lanciato nel 2012 con l’operazione di Management Buy Out e, al contempo, un punto di partenza per il percorso di crescita che traguardiamo al 2022 attraverso l’ulteriore espansione all’estero e nuove operazioni di M&A".